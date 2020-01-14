с чего всё началось

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о перемирии в Ливии Россия не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций.

Политика США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Шоу-бизнес Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.

Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Политика Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира Характерно, что в другом авторитетном международном рейтинге Doing Business Россия занимает 28-е место в мире, последовательно улучшая свои позиции все последние годы.

Происшествия Один погиб, двое ранены в ДТП в Бурятии «По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашины 24-летний гражданин погиб, еще двое молодых людей доставлены в медучреждение», — отметили в МВД.