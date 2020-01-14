Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАСС06:32

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Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Lenta.ru07:44

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

РБК07:18

В Минске рассказали о поиске альтернативных вариантов импорта нефти

RT на русском07:30

Минск предложил купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана, Польши и стран Балтии

ТАСС07:03

В Минске предложили покупать нефть на Украине, в Азербайджане, Казахстане и Польше

Говорит Москва07:01

Вице-премьер Белоруссии: с нефтекомпаниями РФ разошлись в размере премий

REGNUM06:50

Минск оценил выплату премий нефтекомпаниям России в прежнем объеме

Известия07:08
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Общество

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
РБК 06:49
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Известия 07:39
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
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Вести Подмосковья вчера в 13:10
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Происшествия

СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
RT на русском 07:49
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

РБК 05:00
Авто

Opel приготовился к масштабным сокращениям

Немецкий автогигант Opel планирует масштабные сокращения – компания собирается уволить 14 процентов своих сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Наша версия 07:45
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 10:14
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Политика

Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 07:22
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 01:02
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Кино

Вышел новый трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Новый трейлер фильма «Черная Вдова» появился в Сети со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2020 года.
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Здоровье

Роспотребнадзор: «снюс» больше не завозится в Россию из-за границы

Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает, что никотиносодержащие смеси - так называемый "снюс" - больше не поступают в страну из-за рубежа.
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Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Кино

Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 04:31
Энергетика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Политика

Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране

Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
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Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Армия и оружие

«Разгромленные» игиловцы атаковали сирийских военных в провинции Ракка

Евразия Daily 05:26
Политика

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Известия 04:02
Политика

Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.
Московский Комсомолец вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Максим Фадеев создаст новую группу Serebro

Музыкант даже планирует собрать новый состав знаменитой группы Serebro, основанной им еще 13 лет тому назад.
Дни24 вчера в 12:24
Армия и оружие

ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»

Российская газета 04:53
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
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