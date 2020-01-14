Энергетика
Lenta.ruБелоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Происшествия
СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Авто
Opel приготовился к масштабным сокращениям
Немецкий автогигант Opel планирует масштабные сокращения – компания собирается уволить 14 процентов своих сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кино
Вышел новый трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Новый трейлер фильма «Черная Вдова» появился в Сети со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор: «снюс» больше не завозится в Россию из-за границы
Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает, что никотиносодержащие смеси - так называемый "снюс" - больше не поступают в страну из-за рубежа.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране
Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Армия и оружие
«Разгромленные» игиловцы атаковали сирийских военных в провинции Ракка
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Политика
Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев создаст новую группу Serebro
Музыкант даже планирует собрать новый состав знаменитой группы Serebro, основанной им еще 13 лет тому назад.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.