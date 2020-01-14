с чего всё началось

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

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Политика Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.