Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
Выигравшая в лотерею 1 миллиард рублей россиянка поделилась планами
По информации «Столото», выигрыши свыше 10 миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, которая длится 40 дней.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
В Томске врачи детской больницы скорой помощи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик, сообщает областной департамент здравоохранения.
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Происшествия
Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым
Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста поезда.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Здоровье
Сонный, грустный, без волос. 7 советов для тех, кому не хватает солнца
Кстати, исследования не раз подтверждали, что чаще всего с нехваткой витамина D3 сталкиваются именно южане: в отличие от северян, они не так внимательно контролируют его уровень и не принимают соответствующие добавки, а еще у многих из них есть привычка старательно прятаться от солнца.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Экономика
«Алроса» в 2019 году сократила продажи алмазов на 26%
Только в декабре 2019 года, компания нарастила продажи алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 26,4% по сравнению с ноябрем до 363,8 млн долларов, включая 352,1 млн долларов за алмазное сырье и 11,6 млн долларов за бриллианты.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение курса аргентинского песо на 40%
Курс аргентинского песо может упасть на 40 процентов, передает Bloomberg со ссылкой на аналитика Габриэля Герштейна.
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Космос