с чего всё началось

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18 В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Экономика Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя» В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.

Гаджеты Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.

Здоровье Сонный, грустный, без волос. 7 советов для тех, кому не хватает солнца Кстати, исследования не раз подтверждали, что чаще всего с нехваткой витамина D3 сталкиваются именно южане: в отличие от северян, они не так внимательно контролируют его уровень и не принимают соответствующие добавки, а еще у многих из них есть привычка старательно прятаться от солнца.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Экономика «Алроса» в 2019 году сократила продажи алмазов на 26% Только в декабре 2019 года, компания нарастила продажи алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 26,4% по сравнению с ноябрем до 363,8 млн долларов, включая 352,1 млн долларов за алмазное сырье и 11,6 млн долларов за бриллианты.

Общество Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Шоу-бизнес Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.