Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

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Протестующие из-за земельной реформы перекрыли движение в центре Киева

Движение полностью перекрыто на улице Грушевского в направлении правительственного квартала.
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Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

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«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

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