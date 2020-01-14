Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Происшествия
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она вытащила свою 10-месячную дочь из купе и швырнула её на лестницу между этажами вагона, сообщает управление МВД на транспорте по ЮФО.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником
Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Общество
Южноуральцам пообещали теплую весну
По данным метеоцентра «Фобос», весна в 2020 году будет на несколько градусов теплее климатической нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар»-2020
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Происшествия
Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки
Возбуждено уголовное дело об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле: он получил смертельное ранение из пневматической винтовки.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
Шоу-бизнес
Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Экономика
Россияне смогут единовременно забирать пенсионные накопления
12 января 2020 года стало известно, что россияне, ставшие участниками новой пенсионной системы, гарантированного пенсионного плана (ГПП), смогут забирать накопления по достижению пенсионного возраста, заплатив государству «подоходный» налог (13%).
Политика
Протестующие из-за земельной реформы перекрыли движение в центре Киева
Движение полностью перекрыто на улице Грушевского в направлении правительственного квартала.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.