Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники

Минобороны Белоруссии берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в военном ведомстве.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости за выходные 22–23 августа

Коммерсантъ12:01
РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14

В футбольном клубе «Ростов» прокомментировали уход капитана

Бывший капитан и полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов требовал выпускать его на поле в каждой игре, что привело к проблемам во взаимоотношениях с руководством, заявил главный тренер команды Валерий Карпин, 23 августа сообщает пресс-служба клуба.
ИА Красная Весна11:12

Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВ10:33
14

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
187