Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии за сутки задержали еще 700 участников протестов

В Белоруссии 12 августа были задержаны около 700 участников протестных акций, беспорядки утратили массовость, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале. За предыдущие три дня были задержаны более 6 тыс. человек.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

РБК05:23
РИА Новости

Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

РИА Новости03:58
Интерфакс

За время протестов в Белоруссии пострадали больше сотни силовиков

Интерфакс04:27
Комсомольская правда

МВД Беларуси: Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким

Комсомольская правда04:25
RT на русском

МВД Белоруссии: беспорядки в стране утратили массовость

RT на русском04:12
Коммерсантъ

В Белоруссии за сутки задержали еще 700 участников протестов

Коммерсантъ04:32
ТАСС

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих

ТАСС04:14
КП - Беларусь

Задержаны еще 700 человек: в МВД рассказали о последствиях протестов 12 августа

КП - Беларусь04:40

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
195