В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста. Люди собирались в центре белорусской столицы и на ее окраинах, желая выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало. Те получили отказ в регистрации кандидатами на пост президента страны.

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

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