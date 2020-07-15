Общество
Газета.RuВ Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов
В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста. Люди собирались в центре белорусской столицы и на ее окраинах, желая выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало. Те получили отказ в регистрации кандидатами на пост президента страны.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
В белорусской столице задержали около 200 участников стихийной акции солидарности
Московский Комсомолец00:46
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Общество
3 млн россиян работают за пределами региона проживания
По данным Росстата, в 2019 году около 3 млн (больше 4%) работающих россиян были заняты не в регионах своего проживания, сообщает РБК.
Солидарность 04:21
Общество
Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru 06:20
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Экономика
Коронавирус не помешает реализации нацпроектов в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нацпроекты будут актуализированы, но не отменены.
Atas.info 04:11
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
Владельцы петербургских ТЦ попросили Путина о разрешении на работу
Представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга написали и отправили президенту Путину коллективное письмо.
Невские Новости 07:00
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Политика
Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта ВС Армении
Представители минобороны Азербайджана заявили об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском приграничном направлении, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:10
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Для взлома мобильного банка злоумышленники используют два способа – звонят жертве под видом сотрудника финансовой организации с целью получения персональных данных или предлагают установить вредоносные программы.
Evo-rus.com 02:59
Армия и оружие
Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе
Свободная Пресса 06:16
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36