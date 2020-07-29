с чего всё началось

Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь. Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил РИА Новости, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Политика Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России «Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков. 293

Общество Количество случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз с момента пика заболеваемости - Собянин.

Общество Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет. 3

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 137

Экономика Власти РФ предлагают расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com». 8

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

Экономика «Интер РАО» вновь запустит опционную программу Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 744

Происшествия В Краснодарском крае перевернулся катер с десятью пассажирами Анапа, Краснодарский край, 29 июля 2020, 14:19 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после опрокидывания катера в городе Анапа Краснодарского края, сообщили 29 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Общество Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России РИА Новости - ПОВОДОВ ДЛЯ САМОУСПОКОЕННОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ У РОССИИ НЕТ - РОСПОТРЕБНАДЗОР Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.