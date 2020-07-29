Политика
РИА НовостиВ Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь. Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил РИА Новости, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
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Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков.
URA.Ru 06:04
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз
Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз с момента пика заболеваемости - Собянин.
ТАСС 07:42
Общество
Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода
Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет.
ФАН 01:54
Культура
Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Газета.Ru вчера в 05:33
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
Общество
Роспотребнадзор назвал способ «моментально убить» коронавирус
Коронавирус моментально "убивается" кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:34
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Общество
Глава Минпросвещения определил формат обучения в школах с 1 сентября
Глава Минпросвещения отметил, что в конце учебного года вспышек коронавируса в школах РФ зафиксировано не было.
РЕН ТВ 27 июля в 19:16
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Экономика
Власти РФ предлагают расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Бизнес журнал 07:48
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Путешествия
Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей
Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области
Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Происшествия
В Краснодарском крае перевернулся катер с десятью пассажирами
Анапа, Краснодарский край, 29 июля 2020, 14:19 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после опрокидывания катера в городе Анапа Краснодарского края, сообщили 29 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
REGNUM 07:19
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
РИА Новости - ПОВОДОВ ДЛЯ САМОУСПОКОЕННОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ У РОССИИ НЕТ - РОСПОТРЕБНАДЗОР Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:47
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
CT news 06:00