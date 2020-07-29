Политика

РБКРБКВ Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
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с чего всё началось

В Беларуси задержали работавшего на Собчак политтехнолога Виталия Шклярова

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.
Дождь13:57

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В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

В Белоруссии задержали политтехнолога Ксении Собчак

РИА Новости15:06

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38

В Беларуси задержали работавшего на Собчак политтехнолога Виталия Шклярова

Дождь13:57

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Эхо Москвы14:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Здоровье

Врач назвал запрещенные напитки при проблемах с желудком

Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова прокомментировала высказывания о пользе спиртного для пищеварения и рассказала, чего нельзя пить «желудочникам».
Московский Комсомолец 13:35
4
Политика

В Италии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 15 октября

Власти Италии решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 октября.
Газета.Ru 11:49
9
Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
280
Здоровье

В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов

В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
10
Экономика

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru 09:22
41
Экономика

НОВАТЭК сообщил о снижении прибыли по итогам второго квартала

Чистый убыток компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 30,68 млрд руб. При этом за аналогичный период прошлого года НОВАТЭК зафиксировал прибыль в размере 381,8 млрд руб. На итоги первого квартала дополнительно негативно повлиял развал сделки ОПЕК.
РБК 12:49
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru вчера в 04:34
10
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
33
Политика

Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
1
Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Evo-rus.com 10:02
14
Политика

КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера

Задержанные накануне россияне являются членами ЧВК Вагнера, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности.
РБК 13:13
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
591
Культура

В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»

Американская телевизионная академия назвала претендентов на телевизионную премию "Эмми".
Piter.tv 01:14
15
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,1K
Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
2
Футбол

Отступные за Гайча по контракту с ЦСКА составят 30 миллионов евро

REGNUM 09:53
Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru вчера в 16:40
139
Происшествия

Осужденному экс-главе Коми Гайзеру предъявили новые обвинения

Евразия Daily вчера в 20:51
45
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
327
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
132
Общество

Ульяновские депутаты подрались во время заседания

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
РИА Новости 14:17
71
Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Игры

Eiyuden Chronicle за два дня собрала более двух миллионов долларов

Для работы над Eiyuden Chronicle впервые за 25 лет объединились два известных геймдизайнера: Дзюнко Кавано и Ёситака Мураяма.
Игромания.ру 12:04
Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
3
Футбол

Трансферный комитет «Локомотива» выступил против подписания Кокорина

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля, и петербургский клуб пока не принял решения о продлении соглашения.
Спорт день за днем 08:51
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
613
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
787
Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
1
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
143
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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