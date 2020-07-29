В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.

с чего всё началось

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.

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