Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

ОМОН объяснил задержание тем, что акция не санкционирована. Кроме членов совета на акции никого не задержали. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минской милиции сообщает, что на Ковалькову и Дылевского заведены административные дела.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Задержанная участница совета оппозиции Белоруссии ждет суда

Газета.Ru09:43
ТАСС

Член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова ожидает суда

ТАСС09:27
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Lenta.ru

Задержание лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии объяснили

Lenta.ru06:51
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Российская газета09:27
598

Мутко заявил, что россияне подали 500 тыс. заявок на льготную ипотеку

Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.
ТАСС03:50

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
9

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
39

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46