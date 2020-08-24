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SM News
SM News

В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии задержали. Об этом стало известно в понедельник, 24 августа. Речь идет о Сергее Дылевском и Ольге Ковальковой.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Газета.Ru07:36
ТАСС

В Координационном совете не знают, где находятся задержанные Дылевский и Ковалькова

ТАСС06:58
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
Lenta.ru

Задержание лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии объяснили

Lenta.ru06:51
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

Wildberries запустил распределительный центр в Татарстане

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на площадке территории опережающего социально-экономического развития "Зеленодольск" в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РИА Новости08:25

Ярмыш: СК РФ до сих пор не возбудил дело об отравлении Навального

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на несоблюдение закона Следственным комитетом РФ, куда соратники политика на прошлой неделе подали заявление с требованием возбудить уголовное дело об отравлении после госпитализации в Омске.
Росбалт07:10
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36