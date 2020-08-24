В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции
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В Минске задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в президиум так называемого Координационного совета оппозиции по передаче власти. Об этом пишет "Sputnik Беларусь". В ГУВД Минска подтвердили информацию о задержании.В источнике
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