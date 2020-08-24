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Life.ru
Life.ru

В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

В Минске задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в президиум так называемого Координационного совета оппозиции по передаче власти. Об этом пишет "Sputnik Беларусь". В ГУВД Минска подтвердили информацию о задержании.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Задержанную в Минске Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

Московский Комсомолец13:20
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Газета.Ru

В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Газета.Ru07:36
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
ТАСС

Член совета оппозиции Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей в Минске

ТАСС13:20
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

Президент Эрдоган собирает кабинет министров на экстренное совещание

Реджеп Эрдоган намерен ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране.В связи с ухудшающейся обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в Турции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган собирает экстренное заседание кабинета министров, где обсудят меры ужесточения ограничительных мер.
Inc-news.ru12:27
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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На Кубани почти 200 человек тушат крупный лесной пожар

Анапа, Краснодарский край, 24 августа 2020, 20:04 — REGNUM 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.
REGNUM13:04
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Айрат Дильмухаметов приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Обвинение активисту вынесли сразу после последнего слова Центральный окружной военный суд в Самаре сегодня приговорил к девяти годам колонии строгого режима башкирского общественника Айрата Дильмухаметова.
Коммерсантъ Уфа09:16

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК

С Минпромторгом РФ ПСБ заключил соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, а также по программам дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий ОПК.
РИА Новости13:10
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Врачи рассказали о пользе грудного молока при COVID-19

Во время анализа зараженных коронавирусом клеток, которые предварительно были ослаблены для лабораторных исследований аналогом COVID-19, специалисты поняли, что грудное молоко может эффективно подавить инфекцию.
Газета.Ruвчера в 07:50
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Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссия10:18