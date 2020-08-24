В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

В Минске задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в президиум так называемого Координационного совета оппозиции по передаче власти. Об этом пишет "Sputnik Беларусь". В ГУВД Минска подтвердили информацию о задержании.