В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции
Смотрите также
Режиссер «Аквамена» поделился деталями сиквела: «Будет более серьезным»
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Лукашенко назвал протестующих в Минске крысами
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Путин не участвовал в перевозке Навального на лечение в Германию
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии
В омской больнице заявили о звонках с угрозами
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Симоньян впервые продемонстрировала лица своих детей
Члена КС оппозиции Белоруссии Власову вызвали в СК как свидетеля
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
«Бавария» победила французский ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК. Задержание произошло у проходной Минского тракторного завода.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии