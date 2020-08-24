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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК. Задержание произошло у проходной Минского тракторного завода.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
Подробнее о событии
ТАСС

В Координационном совете не знают, где находятся задержанные Дылевский и Ковалькова

ТАСС06:58
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
Газета.Ru

В Минске задержаны члены президиума Координационного совета оппозиции

Газета.Ru04:57
Lenta.ru

Задержание лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии объяснили

Lenta.ru06:51
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

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Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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РИА Новости22:29
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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Вокруг ТВвчера в 12:25
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