Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

12 июня стало известно, что «Газпром» и Газпромбанк считают противозаконными действия нацбанка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка. Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
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Конкурента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос. У него проводят обыски

Новая газета06:43

Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико допрашивают по делу Белгазпромбанка

ТАСС04:55

СМИ узнали о даче показаний соперником Лукашенко на выборах

РБК06:17

Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

РИА Новости07:26

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

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Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Lenta.ru06:23

Дмитрий Болкунец: Лукашенко потребует у Путина финансовой поддержки на выборах

Собеседниквчера в 17:09
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В доме Бабарико в Логойском районе проходят обыски, сам экс-банкир и его сын задержаны

КП - Беларусь06:16
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
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Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой

Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor 07:18
Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
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Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Происшествия

В Петербурге машина сбила шестерых человек на пешеходном переходе

ТАСС 06:27
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
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Политика

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о воспитании

Москва, 16 июня 2020, 14:41 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о воспитании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 16 июня в 07:41
Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
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Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
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Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Общество

От коронавируса в Петербурге умер опытный врач скорой помощи

Piter.tv 07:03
Общество

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Технологии

PlayStation 5 показали в горизонтальном расположении

The GEEK 01:29
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Экономика

Назван последний шанс избежать климатической катастрофы

Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов.
Lenta.ru 07:07
Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру 16 июня в 08:21
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Происшествия

Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве

Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском вчера в 10:09
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Культура

Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с юбилеем

Директор Росгвардии особо отметил, что военнослужащие и сотрудники ведомства часто с удовольствием посещают Малый Театр и становятся зрителями постановок с участием Виталия Соломина.
Московский Комсомолец 06:50
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