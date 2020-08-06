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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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Lenta.ru

Раскрыто содержание беседы главы штаба Тихановской с силовиками

Lenta.ru6 августа в 11:29
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 06:30
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ6 августа в 06:29
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
Дождь

Оппонентов Лукашенко предупредили об уголовной ответственности. Глава штаба Тихановской рассказала о взятой с нее силовиками расписке

Дождь6 августа в 09:47
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости6 августа в 06:13
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском6 августа в 06:12
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
RT на русскомвчера в 04:36
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Ученые впервые увидели, как столкновение фотонов породило W-бозоны

По сообщению пресс-службы CERN, эксперимент ATLAS с высокой точностью зарегистрировал редкий процесс столкновения двух фотонов с рождением пары переносчиков слабого взаимодействия W-бозонов.
RuNews24.ru6 августа в 10:56
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufaвчера в 09:46
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Instagram запустил конкурента TikTok

Стало известно, что известное приложение Instagram собирается запустить главного конкурента TikTok, после чего пользователи смогут создать видеоролики через мобильное приложение.
ToDay News Ufa7 августа в 07:34
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Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00