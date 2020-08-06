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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
Дождь

Оппонентов Лукашенко предупредили об уголовной ответственности. Глава штаба Тихановской рассказала о взятой с нее силовиками расписке

Дождь6 августа в 09:47
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ6 августа в 06:29
Lenta.ru

Раскрыто содержание беседы главы штаба Тихановской с силовиками

Lenta.ru6 августа в 11:29
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 06:30
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости6 августа в 06:13
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском6 августа в 06:12
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Подключение деревьев к сетям 5G позволит следить за состоянием лесов

Ученые из Высшей школы прикладных наук Остфалия (Германия) предложили проработать варианты применения в лесном хозяйстве новых сетей 5G, подключив к деревьям особые датчики, которые будут передавать данные об их состоянии.
МедиаПоток7 августа в 05:12
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Названа связь фруктов и болезни печени

В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.
РИА Новости21:11

Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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