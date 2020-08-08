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Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
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Телеканал 360°

Главу избирательного штаба соперницы Лукашенко задержали в Минске

Телеканал 360°10:47
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Lenta.ru10:42
Дождь

В Беларуси снова задержали главу штаба Светланы Тихановской

Дождь10:33
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 07:27
Rambler News Service

В Минске вновь задержали главу избирательного штаба соперницы Лукашенко

Rambler News Service10:38
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости6 августа в 06:13
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»
РИА Новости07:13
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформ08:42

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru19:05
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48