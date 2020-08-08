В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.