В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
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В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
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