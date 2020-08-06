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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ06:29
Дождь

Главу штаба Светланы Тихановской отпустили после задержания

Дождь06:58
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС06:31
Говорит Москва

Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской отпустили из милиции

Говорит Москва06:28
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости06:13
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском06:12
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК05:57
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь06:43

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Известия07:04
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
REGNUM06:32

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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