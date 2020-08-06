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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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Вести.Ru

В Минске задержали главу штаба Тихановской

Вести.Ruвчера в 11:03
Дождь

В Беларуси снова задержали главу штаба Светланы Тихановской

Дождьвчера в 10:33
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ6 августа в 06:29
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 06:30
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости6 августа в 06:13
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском6 августа в 06:12
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
РИА Новостивчера в 15:57
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Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.
Общественная служба новостей7 августа в 04:49
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM7 августа в 13:41
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