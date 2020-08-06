В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
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Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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