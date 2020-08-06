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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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Дождь

В Беларуси снова задержали главу штаба Светланы Тихановской

Дождь10:33
Lenta.ru

Раскрыто содержание беседы главы штаба Тихановской с силовиками

Lenta.ru6 августа в 11:29
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском6 августа в 06:12
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 06:30
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости6 августа в 06:13
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ6 августа в 06:29
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрит неофициальные названия некоторых космических объектов, так как они могут быть оскорбительными, сообщает ведомство.
Газета.Ru12:16
1

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
15

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
32

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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