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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
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Взгляд.ру

Главу штаба Тихановской задержали в Минске

Взгляд.ру10:41
Pravda.Ru

Глава штаба Тихановской задержана в Минске

Pravda.Ru10:41
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новости10:52
Вести.Ru

В Минске задержали главу штаба Тихановской

Вести.Ru11:03
Дождь

В Беларуси снова задержали главу штаба Светланы Тихановской

Дождь10:33
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК6 августа в 06:44
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС6 августа в 06:30
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь6 августа в 06:43

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
175

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru19:05
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