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Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ru10:35
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Комсомольская правда

В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Комсомольская правда10:57
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русском10:33
ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

ТАСС10:42
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известия10:36
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБК10:35
Газета.Ru

Задержана глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской

Газета.Ru10:35
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъ10:44
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

КП - Беларусь11:01

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Советник Зеленского рассказал, сколько стоит восстановить Донбасс

Сумму, которую необходимо потратить на восстановление неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины, назвал советник главы страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
News.ru13:48

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RT на русском09:27
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Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

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Газета.Ru10:56

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REGNUMвчера в 13:41
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