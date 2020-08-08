В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
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В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
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