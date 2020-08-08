В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Смотрите также
Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте
На проспекте Независимости в Минске начались задержания
Основатель партии «Новые люди» Нечаев избран ее председателем
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
В Китае от вируса SFTS умерли семь человек
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Названы самые популярные породы котов в России
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня
В центре Минска начались задержания
Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте
В Китае от вируса SFTS умерли семь человек
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
На проспекте Независимости в Минске начались задержания
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Подробнее о событии