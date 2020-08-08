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Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ru10:35
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Комсомольская правда

В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Комсомольская правда10:57
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В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъ10:44
Газета.Ru

Задержана глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской

Газета.Ru10:35
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Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известия10:36
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБК10:35
ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

ТАСС10:42
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русском10:33
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук назвал 4 способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Моя Москва.онлайн13:31
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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