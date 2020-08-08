Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Комсомольская правда10:57
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБК10:35
ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

ТАСС10:42
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известия10:36
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъ10:44
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русском10:33
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новости10:28

Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи» от Александра Шовковського: победа хозяев поля

Эксперт букмекерской конторы Parimatch Александр Шовковський дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи», который состоится сегодня, 8 августа, начало в 22:00 (МСК).
Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи» от Александра Шовковського: победа хозяев поля
Букмекеры.рф10:00

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
3

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
134

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru19:05
3

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,6K

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48