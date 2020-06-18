Общество
КоммерсантъВ Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. Несколько часов назад в доме господина Бабарико прошли обыски в рамках уголовного дела Белгазпромбанка.
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Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.Коммерсантъ10:24
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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