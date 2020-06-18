с чего всё началось

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. Несколько часов назад в доме господина Бабарико прошли обыски в рамках уголовного дела Белгазпромбанка.

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1,1K

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 674

Общество Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 19

Технологии Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений "Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета. 3

Общество Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 9

Здоровье В Воронеже больных коронавирусом стали лечить с помощью плазмы В Воронежской области в лечение больных коронавирусом начали тестировать методику использования переливания плазмы от уже переболевших инфицированных.

Политика Собянин разъяснил поправку о президентских сроках Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 36

Общество Краснодарский край откроют для туристов 21 июня В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 784