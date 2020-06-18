Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. Несколько часов назад в доме господина Бабарико прошли обыски в рамках уголовного дела Белгазпромбанка.
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Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил
 глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
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