с чего всё началось

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило. Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 18

Кино Режиссер нового «Кэндимена» Ниа ДаКоста показала ролик-предысторию Режиссер нового «Кэндимена» Ниа ДаКоста опубликовала в своем Twitter короткометражную предысторию фильма, снятую с помощью кукол и теней.

Происшествия Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. 85

Футбол У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 1

Происшествия Около 76 индийских военных ранены в ходе столкновений с армией Китая Порядка 76 индийских военных были ранены в результате произошедших в понедельник пограничных боестолкновений с китайской армией в Восточном Ладакхе (область в Индии).Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источник в минобороны Индии.

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