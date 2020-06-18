Общество
Газета.RuЗадержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило. Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.
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