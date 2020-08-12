Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков

Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа. По данным агентства, один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», оттуда он руководил тремя подчиненными, а те в свою очередь координировали протестующих.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

МВД Белоруссии отчиталось о задержании мужчины, который платил протестующим в Минске

Эхо Москвы05:04
РИА Новости

В Минске сообщили о задержании координатора массовых беспорядков

РИА Новости02:53
Царьград

«Мамкины революционеры» раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением

Царьградвчера в 15:55
Коммерсантъ

В Минске сообщили о задержании координаторов беспорядков

Коммерсантъ02:10
RT на русском

СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков в Минске

RT на русском01:17
ТАСС

БелТА сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске

ТАСС00:18
РБК

СМИ сообщили о задержании «координаторов беспорядков» в Белоруссии

РБК02:34
КП - Беларусь

Управлял тремя подчиненными, а они руководили сотнями: Правоохранители в Минске задержали координаторов массовых беспорядков

КП - Беларусь01:07

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали из больниц в связи с выздоровлением 70 человек, об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг03:47
1,5K

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
17

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
412

Гортань приматов эволюционирует быстрее, чем у других млекопитающих

Гортань приматов (верхний ряд) и гортань хищников (нижний ряд) / ©journals.plos.org Результаты исследования показали, что при одинаковой длине тела гортань приматов в среднем примерно в 1,38 раза (то есть на 38 процентов) больше, чем гортань хищников.
Naked Science03:14

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
106

Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизорвчера в 07:03
385