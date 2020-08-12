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Известия
Известия

В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков

Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа. По данным агентства, один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», оттуда он руководил тремя подчиненными, а те в свою очередь координировали протестующих.В источнике
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РИА Новости

В Минске сообщили о задержании «координатора» беспорядков

РИА Новости02:53
РБК

СМИ сообщили о задержании «координаторов беспорядков» в Белоруссии

РБК02:34
Московский Комсомолец

«Руководили сотнями»: в Белоруссии задержаны координаторы акций протеста

Московский Комсомолец00:45
RT на русском

СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков в Минске

RT на русском01:17
Газета.Ru

Белоруссия заявила о задержании координатора массовых протестов

Газета.Ru00:52
Коммерсантъ

В Минске сообщили о задержании координаторов беспорядков

Коммерсантъ02:10
ТАСС

БелТА сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске

ТАСС00:18
КП - Беларусь

Управлял тремя подчиненными, а они руководили сотнями: в Минске задержаны координаторы массовых беспорядков

КП - Беларусь01:07

За 3 месяца москвичей без масок оштрафовали на 237 миллионов

За время действия в Москве масочно-перчаточного режима, введенного для предотвращения распространения коронавируса, жителям города было выписано 47 тысяч штрафов на 237,4 миллиона рублей за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Вести.Ru03:18
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
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