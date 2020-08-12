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Известия
Известия

В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков

Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа. По данным агентства, один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», оттуда он руководил тремя подчиненными, а те в свою очередь координировали протестующих.В источнике
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Эхо Москвы

В МВД Белоруссии сообщили о возбуждении 17 уголовных дел по итогам третьего дня протестов

Эхо Москвы06:01
Газета.Ru

Белорусские СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков

Газета.Ru05:56
ТАСС

БелТА сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске

ТАСС00:18
РБК

СМИ сообщили о задержании «координаторов беспорядков» в Белоруссии

РБК02:34
Коммерсантъ

В Минске сообщили о задержании координаторов беспорядков

Коммерсантъ02:10
RT на русском

СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков в Минске

RT на русском01:17
РИА Новости

В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков

РИА Новости02:53
КП - Беларусь

Управлял тремя подчиненными, а они руководили сотнями: Правоохранители в Минске задержали координаторов массовых беспорядков

КП - Беларусь01:07

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основную массу протестующих в городах страны против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.
RT на русском08:07
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.com02:44
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