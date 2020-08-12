В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
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Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа. По данным агентства, один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», оттуда он руководил тремя подчиненными, а те в свою очередь координировали протестующих.В источнике
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