Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов

Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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МВД Белоруссии: в отношении задержанных 19 июня составлено 270 протоколов

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В Белоруссии после предвыборных пикетов задержали около 270 человек

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Около 270 человек были задержаны в Белоруссии после предвыборных пикетов

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На предвыборных пикетах в Белоруссии задержали 270 человек

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МВД Белоруссии сообщило о задержании 270 участников предвыборных пикетов

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В Минске задержали около 80 человек после проведения предвыборных пикетов

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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 22:17
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РБК вчера в 18:08
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Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

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Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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С 2016 по 2018 годы исследователи разрабатывали эксперимент под названием XENON1T, предназначение которого заключалось в раскрытии тайны темной материи.
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