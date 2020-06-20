Политика
Lenta.ruВ Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов
Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве
Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Военное обозрение 19 июня в 04:39
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
Свободная Пресса вчера в 05:45
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
РБК вчера в 18:08
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
Игры
Видеорассказ Insomniac об SSD, DualSense, 3D-звуке и прочем в Ratchet Clank для PS5
Ещё во время показа компанией Sony Interactive Entertainment и студией Insomniac Games первого трейлера приключенческого боевика Ratchet & Clank: Rift Apart многие обратили внимание на быструю смену миров, предположив здесь работу SSD.
3DNews 02:15
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
Политика
Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян
Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие
Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400
Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Ferra вчера в 13:55
Общество
Чичваркин связал разблокировку Telegram с подготовкой его к продаже
В интервью RTVI Чичваркин заявил, что Дуров, по его мнению, готовит сделку по продаже Telegram. Она связана с провалом блокчейн-проекта TON.
Компания вчера в 11:13
Киберспорт
CS:GO. Na’Vi покинули BLAST Premier Spring 2020
Team Vitality одержала победу над Natus Vincere в матче финала верхней сетки турнира BLAST Premier: Spring 2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Наука
Темная материя посылает странные сигналы: неожиданный эксперимент
С 2016 по 2018 годы исследователи разрабатывали эксперимент под названием XENON1T, предназначение которого заключалось в раскрытии тайны темной материи.
Популярная механика 18 июня в 13:43