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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
Коммерсантъ

Милиция Белоруссии сообщила об ошибочном задержании соратницы Тихановской

Коммерсантъвчера в 16:22
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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Эксперт считает, осенью «второй волны» коронавируса не будет

Весенние показатели заболеваемости не повторятся в сентябре по причине формирования коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.
Телеканал Санкт-Петербург7 августа в 06:10
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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