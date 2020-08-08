Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
Коммерсантъ

Милиция Белоруссии сообщила об ошибочном задержании соратницы Тихановской

Коммерсантъвчера в 16:22
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
1

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00

Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
62

Эксперт считает, осенью «второй волны» коронавируса не будет

Весенние показатели заболеваемости не повторятся в сентябре по причине формирования коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.
Телеканал Санкт-Петербург7 августа в 06:10
2