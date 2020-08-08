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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
Коммерсантъ

Милиция Белоруссии сообщила об ошибочном задержании соратницы Тихановской

Коммерсантъвчера в 16:22
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

Безопасное для употребления количество пива определено

Соломатина отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: напиток улучшает обменные процессы в организме человека, а также способствует усваиванию пищи и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Live24вчера в 06:17
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
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Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22

Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».
REGNUM00:31
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru7 августа в 05:52
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