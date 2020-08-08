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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
Коммерсантъ

Милиция Белоруссии сообщила об ошибочном задержании соратницы Тихановской

Коммерсантъвчера в 16:22
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания

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Evo-rus.com01:19
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

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Интерфакс04:25
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Военное обозрение04:54