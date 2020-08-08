В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову
В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.В источнике
Подробнее о событии
В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову
Комсомольская правдавчера в 16:29
Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»
КП - Беларусьвчера в 16:20