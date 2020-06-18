Общество

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико. Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».
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с чего всё началось
Только вечером глава КГК Иван Тертель объяснил
 задержание Бабарико — тот якобы «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».
РБК15:58

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РИА Новости12:27
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«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан

КП - Беларусь10:47
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
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Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО

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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Общество

Расшифрован геном «пекинского» коронавируса

Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
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Предварительную запись при посещении МФЦ отменили в Москве

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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
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Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
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В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

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Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

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