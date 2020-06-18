Общество
RT на русскомВ Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико. Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками
Рамблер вчера в 13:54
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 08:56
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform 03:04
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 22:38
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК 22:00
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Расшифрован геном «пекинского» коронавируса
Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.
Вести.Ru 21:53
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Общество
Предварительную запись при посещении МФЦ отменили в Москве
Предварительная запись в многофункциональные центры столицы отменена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:18
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
Актрисе благодаря интенсивным тренировкам удалось за четыре дня сбросить три килограмма.
RuNews24.ru 13:56
Происшествия
СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником
Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей.
РБК 07:35
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Политика
Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Допрос Ефремова продлился пять часов
Ранее Ефремова увезли на очередной допрос из его квартиры по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве.
Московский Комсомолец вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт вчера в 16:28
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44