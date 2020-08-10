Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В ночных столкновениях в столице Беларуси пострадали десятки людей, протестующих против А. Лукашенко. Среди них оказались и российские журналисты – представители Daily Storm Д. Ласенко и А. Старков, а также журналист «Медузы» М. Солопов.