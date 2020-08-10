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Discover24
Discover24

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В ночных столкновениях в столице Беларуси пострадали десятки людей, протестующих против А. Лукашенко. Среди них оказались и российские журналисты – представители Daily Storm Д. Ласенко и А. Старков, а также журналист «Медузы» М. Солопов.В источнике
С чего всё началось
Daily Storm

Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
Подробнее о событии
ТАСС

В Meduza заявили, что журналист Максим Солопов 10 часов не выходит на связь из Минска

ТАСС05:50
РИА Новости

В СЖР прокомментировали задержание российских журналистов в Минске

РИА Новости06:06
Daily Storm

Российского военкора Семена Пегова с угрозами увели из камеры РУВД Минска

Daily Storm05:22
РБК

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

РБК03:40
Интерфакс

Daily Storm сообщило о задержании своих журналистов в Минске

Интерфакс03:55
Коммерсантъ

Daily Storm сообщил о задержании своих журналистов и избиении спецкора «Медузы»

Коммерсантъ03:14
Дождь

В Минске сотрудники милиции избили журналистов Daily Storm и «Медузы»

Дождь03:06

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.
Говорит Москва04:38
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Детского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали

Известного советского и российского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.
ИА Красная Весна05:04
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В Турции уточнили новые правила въезда для россиян

В Турции уточнили новые правила въезда иностранных туристов, в том числе россиян, на территорию страны и алгоритм действия местных властей в их отношении в условиях предотвращения рисков распространения коронавируса.
Lenta.ru06:49

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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