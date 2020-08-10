Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
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В ночных столкновениях в столице Беларуси пострадали десятки людей, протестующих против А. Лукашенко. Среди них оказались и российские журналисты – представители Daily Storm Д. Ласенко и А. Старков, а также журналист «Медузы» М. Солопов.В источнике
С чего всё началось
Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
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