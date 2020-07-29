Политика
ИжевскИнфо.РУВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
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Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска уравняли старых и новых работников гордумы
Оба вопроса депутаты городской думы утвердили без обсуждения.
Сахалин.Инфо 17:47
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Политика
Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян
Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Футбол
Иммобиле обогнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски в споре за «Золотую бутсу» по итогам текущего сезона.
RT на русском 17:36
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Политика
МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа 09:30
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Футбол
Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»
Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Общество
Корпорация развития области стала спонсором второго диплома в СахГУ
Обучение по программе двух дипломов в Сахалинском государственном университете оплатит Корпорация развития Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 17:27
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Здоровье
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.
Piter.tv 07:59
Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
Футбол
Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину.
ТАСС 10:37
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости 10:07
Здоровье
В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 15:24