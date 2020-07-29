Политика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости15:28

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Телеканал 360°14:42

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Эхо Москвы14:31
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