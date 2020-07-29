Политика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости15:28

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Эхо Москвы14:31

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Телеканал 360°14:42

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика

Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
150
Шоу-бизнес

Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

ФАН 02:42
43
Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru 16:57
604
Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
8
Шоу-бизнес

Потерявшая контракты в России Регина Тодоренко нашла работу в Украине

Woman.ru 12:10
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
19
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
628
Общество

Valve запретила свободно менять регион аккаунта в Steam

Пользователи Steam теперь не могут свободно менять регион своего аккаунта.
CyberSport.ru 16:02
Экономика

Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес

В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Общество

В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

РБК 09:49
16
Здоровье

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
30
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
71
Авто

PSA представила новую модульную платформу для электромобилей

Французская компания описывает новую модульную платформу EV как основу, которая подпадает под «большое количество электрических моделей в сегментах C и D». По данным издания autoweek.nl, PSA Groupe уже сообщила об автомобилях с запасом хода по WLTP от 400 до 650 километров.
32CARS.ru 07:42
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,1K
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
7
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,4K
Футбол

Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM 13:14
Футбол

Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.
RT на русском 14:44
Общество

Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США

Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.
News.ru 17:00
Экономика

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru 09:22
42
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РБК 16:10
1,7K
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
86
Политика

МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске

Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
191
Политика

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Киберспорт

Kyivstoner был забанен на Twitch

Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru вчера в 18:18
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
303
Политика

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах.
РБК 16:36
2
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
60
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное