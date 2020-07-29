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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.В источнике
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Эхо Москвы

В Белоруссии задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров

Эхо Москвы21:05
Телеканал 360°

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 14:42
Комсомольская правда

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правдавчера в 15:13
Коммерсантъ

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъвчера в 15:00
РБК

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБКвчера в 14:53
РИА Новости

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новостивчера в 15:28
ТАСС

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАССвчера в 14:38
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Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
РИА Новости18:47
1,4K
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Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия22:27
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК00:38
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Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ruвчера в 14:24
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Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Турецкая сторона продолжала производство компонентов американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 даже после своего исключения из этой программы из-за покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Газета.Ruвчера в 14:30
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газетавчера в 11:12
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