Политика
CT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
Читать в источнике
Оценить244
с чего всё началось
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.Дождь13:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Здоровье
В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
Футбол
Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон
На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
Газета.Ru 19:17
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС 19:59
Культура
Международное байк-шоу проведут в Севастополе «Ночные волки»
Большая двухдневная программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдёт 8 и 9 августа на горе Гасфорта.
Победа 26 27 июля в 09:27
Здоровье
Коронавирусом за сутки заболели 57 человек в Якутии
В Якутии за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Общее количество заболевших возросло до 5 671.
EastRussia вчера в 23:23
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Технологии
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»
На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews 15:27
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Политика
Слуцкий призвал разобраться с задержанием граждан РФ в Белоруссии
«Тщательно все взвесить» и разобраться в истории с задержанием граждан РФ в Белоруссии призвал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 29 июля в комментарии изданию Daily Storm.
ИА Красная Весна 11:03
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили 27 июля в 10:23
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv 04:18
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
РБК 22:46
Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
Компания вчера в 08:48
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 11:25
Футбол
«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано
Столичный "Локомотив" заключил соглашение с 24-летним нападающим. Контракт с Камано рассчитан на следующие четыре сезона.
CT news 15:49
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Общество
Россияне в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах
"Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:05