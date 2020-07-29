Политика

CT newsCT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
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с чего всё началось

В Беларуси задержали работавшего на Собчак политтехнолога Виталия Шклярова

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.
Дождь13:57

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В Белоруссии задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров

Эхо Москвы21:05

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости15:28

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38

В Беларуси задержали работавшего на Собчак политтехнолога Виталия Шклярова

Дождь13:57
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Здоровье

В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек

В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
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Футбол

Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон

На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
Газета.Ru 19:17
Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости вчера в 11:00
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС 19:59
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Культура

Международное байк-шоу проведут в Севастополе «Ночные волки»

Большая двухдневная программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдёт 8 и 9 августа на горе Гасфорта.
Победа 26 27 июля в 09:27
Здоровье

Коронавирусом за сутки заболели 57 человек в Якутии

В Якутии за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Общее количество заболевших возросло до 5 671.
EastRussia вчера в 23:23
6
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Технологии

Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»

На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews 15:27
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
294
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
182
Политика

Слуцкий призвал разобраться с задержанием граждан РФ в Белоруссии

«Тщательно все взвесить» и разобраться в истории с задержанием граждан РФ в Белоруссии призвал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 29 июля в комментарии изданию Daily Storm.
ИА Красная Весна 11:03
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили 27 июля в 10:23
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17

РИА Новости 22:26
Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv 04:18
2
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
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Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Политика

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
РБК 22:46
33
Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания вчера в 08:48
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Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
8
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Наука

Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 11:25
8
Футбол

«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано

Столичный "Локомотив" заключил соглашение с 24-летним нападающим. Контракт с Камано рассчитан на следующие четыре сезона.
CT news 15:49
Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Космос

Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники

Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Общество

Россияне в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах

"Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:05
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