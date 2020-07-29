Политика

CT newsCT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

В Белоруссии задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров

Эхо Москвы21:05

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Телеканал 360°14:42

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости15:28

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

Кремль объяснил отставку 11 региональных министров здравоохранения

Отставки министров в регионах являются свидетельством кадровой ротации, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Реальное время 06:36
98
Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
iReactor вчера в 03:47
2
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
287
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru 18:26
13
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
267
Политика

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
21
Общество

В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа

Российская газета вчера в 23:40
15
Футбол

Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»

Известия 19:52
Космос

Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны

Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны.
Пятый канал 01:20
Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
6
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Общество

В Приморье продлили ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
РИА Новости 07:48
19
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известия 15:36
521
Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
77
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 27 июля в 03:32
3
Здоровье

В Подмосковье за полгода смертность от онкологии уменьшилась на 10%

За шесть месяцев этого года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье уменьшилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вести Подмосковья 07:14
24
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
615
Авто

Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV

Чешская компания предлагает посмотреть на свой новый электрический кроссовер Enyaq iV в преддверии дебюта.
SpeedMe 07:36
5
Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
70
Общество

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
4
Здоровье

В Бурятии за сутки 39 человек заболели коронавирусом

Из 39 новых случаев COVID-19: 5 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:10
218
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,6K
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
1
Экономика

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
84
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
37
Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
335
ЖКХ

1 августа часть Октябрьского района останется без холодной воды

КрасКом готовит к зиме системы водоснабжения водозабора Гремячий лог, поэтому жителя части Октябрьского района на 1 день останутся без холодной воды.
7 канал Красноярск 06:35
1
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
12
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
394
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное