В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.

Политика Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания «В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии). 21

Технологии Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. 6

Общество В Приморье продлили ограничения по коронавирусу Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона. 19

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 521

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку. 3

Здоровье В Бурятии за сутки 39 человек заболели коронавирусом Из 39 новых случаев COVID-19: 5 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 218

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,6K

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 84