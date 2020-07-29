Политика
CT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
Читать в источнике
Оценить240
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Кремль объяснил отставку 11 региональных министров здравоохранения
Отставки министров в регионах являются свидетельством кадровой ротации, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Реальное время 06:36
Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
iReactor вчера в 03:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Общество
В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа
Российская газета вчера в 23:40
Космос
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны.
Пятый канал 01:20
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
Российская газета 20:31
Общество
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
РИА Новости 07:48
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известия 15:36
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 27 июля в 03:32
Здоровье
В Подмосковье за полгода смертность от онкологии уменьшилась на 10%
За шесть месяцев этого года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье уменьшилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вести Подмосковья 07:14
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Чешская компания предлагает посмотреть на свой новый электрический кроссовер Enyaq iV в преддверии дебюта.
SpeedMe 07:36
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Здоровье
В Бурятии за сутки 39 человек заболели коронавирусом
Из 39 новых случаев COVID-19: 5 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:10
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
ЖКХ
1 августа часть Октябрьского района останется без холодной воды
КрасКом готовит к зиме системы водоснабжения водозабора Гремячий лог, поэтому жителя части Октябрьского района на 1 день останутся без холодной воды.
7 канал Красноярск 06:35
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54