Политика
CT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Футбол
В Петербурге запустят проект УЕФА по развитию массового футбола
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российский футбольный союз (РФС) включили Петербург в пилотный проект по развитию массового футбола.
Мойка78 17:56
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Футбол
«Зенит» опустился в списке самых дорогих футбольных брендов
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов.
Metaratings 15:18
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:49
Авто
В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Игры
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
3DNews 26 июля в 17:06
Наука
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана
Выяснилось, что в организме больных с симптомами и больных без симптомов содержится почти одинаковое количество вирусных частиц, а это доказывает опасность бессимптомных носителей вируса.
Live24 12:50
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Политика
В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК
Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Экономика
За первый квартал 2020 года Южно-Сахалинск лучше всего освоил социалку
Доходы Южно-Сахалинска выросли относительно показателей уточненных на начало 2020 года и составили 30 649 227 600 рублей, из них 18 044 517 200 — трансферты из бюджета региона.
Сахалин.Инфо 17:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв
Взрыв произошел в среду на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас).
ТАСС 20:05
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Здоровье
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
Инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
RT на русском 14:59
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Космос
Обнаружено «последнее в своем роде» древнее шаровое скопление
Ин-спейс.ру 11:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Шоу-бизнес
Колсон Бэйкер опубликовал первое совместное фото с Меган Фокс
Селфи выложил Колсон, известный также под именем Machine Gun Kelly, в микроблоге он написал: «Ждал целую вечность, чтобы снова найти тебя».
Popcornnews.ru 05:00
Наука
Современный препарат справился с облысением у мышей за две недели
Исследователи обработали подопытных мышей 2D- и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе и посмотрели, насколько быстро отрастут волосы у грызунов.
Evo-rus.com 04:00