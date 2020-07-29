Политика

CT newsCT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости15:28

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Комсомольская правда15:13

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Эхо Москвы14:31

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

РБК14:53

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Белоруссии

Телеканал 360°14:42

СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

ТАСС14:38

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Коммерсантъ15:00
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Футбол

В Петербурге запустят проект УЕФА по развитию массового футбола

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российский футбольный союз (РФС) включили Петербург в пилотный проект по развитию массового футбола.
Мойка78 17:56
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
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Происшествия

В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика

В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев

В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Футбол

«Зенит» опустился в списке самых дорогих футбольных брендов

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов.
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Игры

С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt

Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
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Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:49
Авто

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
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Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
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Игры

Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности

3DNews 26 июля в 17:06
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Наука

Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана

Выяснилось, что в организме больных с симптомами и больных без симптомов содержится почти одинаковое количество вирусных частиц, а это доказывает опасность бессимптомных носителей вируса.
Live24 12:50
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
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Политика

В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК

Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
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Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
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Экономика

За первый квартал 2020 года Южно-Сахалинск лучше всего освоил социалку

Доходы Южно-Сахалинска выросли относительно показателей уточненных на начало 2020 года и составили 30 649 227 600 рублей, из них 18 044 517 200 — трансферты из бюджета региона.
Сахалин.Инфо 17:31
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв

Взрыв произошел в среду на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас).
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Здоровье

Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
RT на русском 14:59
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Космос

Обнаружено «последнее в своем роде» древнее шаровое скопление

Ин-спейс.ру 11:00
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
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Футбол

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Кино

Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах «Форсаж 9»

Piter.tv 04:34
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Шоу-бизнес

Колсон Бэйкер опубликовал первое совместное фото с Меган Фокс

Селфи выложил Колсон, известный также под именем Machine Gun Kelly, в микроблоге он написал: «Ждал целую вечность, чтобы снова найти тебя».
Popcornnews.ru 05:00
Наука

Современный препарат справился с облысением у мышей за две недели

Исследователи обработали подопытных мышей 2D- и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе и посмотрели, насколько быстро отрастут волосы у грызунов.
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