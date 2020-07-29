В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.

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