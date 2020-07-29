Политика
CT newsВ Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.
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Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Армия и оружие
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тыс. американских военных
Невские Новости вчера в 10:31
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Общество
Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.
ФедералПресс 01:30
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
Путин призвал просчитать риски обострения пандемии
Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации.
Российская газета вчера в 07:24
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век вчера в 06:44
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
Политика
Экс-генерал ФСБ указал на виновного в задержании россиян в Белоруссии
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами.
Утро.ru вчера в 14:49
Футбол
Экс-помощник Гвардиолы возглавит «Фламенго»
Экс-главный тренер «Нью-Йорк Сити» Доменек Торрент сегодня возглавит «Фламенго».
Sports.ru 01:58
Общество
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года.
РИА Новости вчера в 20:15
Наука
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана
Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов.
ToDay News Ufa 00:36
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Британское агентство Experience12 с 25 июня по 2 июля через каналы MCM Comic Con опросило свыше трёх тысяч поклонников поп-культуры.
Игромания.ру вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Грядет развод: СМИ узнали о проблемах в браке Пугачевой
Шансонье Евгений Кемеровский предложил представителям СМИ узнать о происходящем в семье Пугачевой у близких супругов.
7Дней.ру 02:00