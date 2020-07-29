В Беларуси вчера арестовали российского политтехнолога Виталий Шкляров. В одном из вечерних выпусков новостей телевизионный канал ОНТ рассказал о том, что Шкляров мобилизовывал протестующих против нынешней власти граждан страны для Сергея Тихановского.

Общество Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 431

Политика Путин призвал просчитать риски обострения пандемии Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации. 12

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР. 1,9K

Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента. 170

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 95

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 3

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 175

Общество В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. 7

Наука Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов. 4

Общество Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. 31