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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

В Белоруссии милиционеры задержали главу стачечного комитета МАЗа Евгения Бахвалова, а лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет.В источнике
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Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

Газета.Ru17:24
RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русскомвчера в 13:33
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъвчера в 14:14
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолецвчера в 13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новостивчера в 13:42
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

РБКвчера в 14:55
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАССвчера в 13:18

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

«Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.
RT на русском17:55
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ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

«Сегодня вечером по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, в ответ наши ВВС нанесли удар по военному комплексу ХАМАС, который использовался для производства ракетных боеприпасов в Газе», — говорится в заявлении военных.
REGNUM20:45
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37
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Японский стартап Ispace называет себя «воротам для бизнеса на Луне»

В четверг стартап заявил, что получил 28 млн в рамках финансирования серии В. Ispace сообщает, что новые средства будут использованы для окончательной разработки его лунного посадочного модуля и для предварительной разработки его следующей миссии, запланированной на 2023 год.
Ежедневные Новости Владивостока18:40