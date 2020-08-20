В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа
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В Белоруссии милиционеры задержали главу стачечного комитета МАЗа Евгения Бахвалова, а лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет.В источнике
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