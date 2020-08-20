Японский стартап Ispace называет себя «воротам для бизнеса на Луне»

В четверг стартап заявил, что получил 28 млн в рамках финансирования серии В. Ispace сообщает, что новые средства будут использованы для окончательной разработки его лунного посадочного модуля и для предварительной разработки его следующей миссии, запланированной на 2023 год.