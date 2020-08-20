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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

В Белоруссии милиционеры задержали главу стачечного комитета МАЗа Евгения Бахвалова, а лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет.В источнике
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RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русскомвчера в 13:33
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

РБКвчера в 14:55
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъвчера в 14:14
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолецвчера в 13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новостивчера в 13:42
Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

Газета.Ru17:24
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАССвчера в 13:18

Подведены итоги онлайн-турнира по World Of Tanks в Калмыкии

В минувшие выходные «Ростелеком» совместно с компанией Wargaming, Министерством спорта и молодежной политики Калмыкии и региональным отделением Федерации компьютерного спорта провёл в республике онлайн-турнир по World of Tanks.
РИА Калмыкия18 августа в 09:03

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
РИА Новостивчера в 12:14
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.
ТК Звезда20:36

Роспотребнадзор назвал условия для снятия всех ограничений в Приморье

Заместитель главного санитарного врача Приморья Светлана Морозова назвала главные условия для перехода Приморья к третьему этапу, когда снимут все ограничения на работу предприятий, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru21:00
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40