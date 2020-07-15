Общество
Газета.RuВ Белоруссии задержаны более 250 человек за участие в акциях протеста
В ходе несанкционированных массовых протестов по всей Белоруссии задержали больше 250 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram. Отмечается, что за прошедшие сутки в нескольких населенных пунктах задержали больше 250 человек, среди которых есть водители и велосипедисты.
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