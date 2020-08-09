Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Эхо Москвы
Эхо Москвы

Трое российских журналистов задержаны в Минске

Неизвестные люди в штатском повалили на землю корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Очевидцы отмечают, что проезжавший мимо патруль милиции на инцидент никак не отреагировал.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
РИА Новости

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
Коммерсантъ

«Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Коммерсантъ07:12
Дождь

В посольстве России в Минске знают о задержании журналистов Дождя

Дождь08:02
Эхо Москвы

Трое российских журналистов задержаны в Минске

Эхо Москвы08:30
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусь08:59

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
11

В Севастополе состоялось гашение марки, посвящённой байк-шоу

В мероприятии принял участие лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь07:08
67

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
149