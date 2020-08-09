Трое российских журналистов задержаны в Минске
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Неизвестные люди в штатском повалили на землю корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Очевидцы отмечают, что проезжавший мимо патруль милиции на инцидент никак не отреагировал.В источнике
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