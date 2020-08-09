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Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента, передает БЕЛТА. Все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Ранее сообщалось, что по данным на 18.00, явка составила 79 процента.В источнике
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REGNUM

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

REGNUM13:14
ТАСС

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

ТАСС13:01
РБК

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РБК02:25
URA.Ru

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

URA.Ru01:25
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ru01:13
RT на русском

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

RT на русском01:12
РИА Новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РИА Новости01:04

Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.
F1news.ru15:28

Минтруд разъяснил правила диспансеризации для работников старше 40 лет

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — рассказали в министерстве.
RT на русском15:20

Анкара не признала греческо-египетское соглашение о демаркации границ

Власти Турции отказались признавать соглашение о демаркации морских границ в Средиземном море, которое 6 августа подписали министры иностранных дел Египта и Греции.
Московский Комсомолец6 августа в 17:03
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