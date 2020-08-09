В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента
Смотрите также
Несколько сотен человек собрались у посольства Белоруссии в Москве
На выборах президента Белоруссии проголосовали более 73% избирателей
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Новый смартфон от Apple получит поддержку китайской системы Beidou
В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение ипотеки многодетным
В Нагасаки прошла церемония в память о жертвах атомной бомбардировки
Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»
Huawei остается без процессоров Kirin из-за американских санкций
Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах президента
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии
На выборах президента Белоруссии проголосовали более 73% избирателей
ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии
Возле посольства Белоруссии в Москве собрались сотни избирателей
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента, передает БЕЛТА. Все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Ранее сообщалось, что по данным на 18.00, явка составила 79 процента.В источнике
Подробнее о событии