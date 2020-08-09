Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии
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В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск).В источнике
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