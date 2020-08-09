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Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск).В источнике
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РБК

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РБКвчера в 02:25
РИА Новости

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

РИА Новостивчера в 13:04
ТАСС

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

ТАССвчера в 13:01
REGNUM

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

REGNUMвчера в 13:14
URA.Ru

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

URA.Ruвчера в 01:25
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ruвчера в 01:13
Вести.Ru

Белоруссия выбирает президента. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 01:34

Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.
Интерфаксвчера в 15:15

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета7 августа в 03:41
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30